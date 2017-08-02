В Омске Ford Focus попал в ДТП и сбил мотоциклиста
Происшествия  •   2 августа 2017, 12:13, последнее обновление 2 августа 2017, 13:15  •  печать

В Омске Ford Focus попал в ДТП и сбил мотоциклиста

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Пьяный водитель Ford Focus врезался на перекрестке в Kia Rio, после столкнулся с мотоциклом. Байкер доставлен в больницу. 

Сегодня, 2 августа, в 2:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 22-го Апреля. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 26-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по улице 22-го Апреля. В районе пересечения с улицей Нефтезаводской он врезался в автомобиль Kia Rio, а затем наехал на стоящий мотоцикл.

В результате ДТП 26-летний мотоциклист попал в больницу. Отметим, что водитель автомобиля Ford был пьян, когда находился за рулём. В отношении него составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Теги  •  #больница #ДТП #иномарка #мотоцикл #полиция

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