В Омске байкер после ДТП с Lada Kalina влетел в грузовик

Вчера, 2 августа, около 21:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Кирова. На место выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой.
Прибывшие сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 25-летний водитель автомобиля Lada Kalina выезжал с прилегающей территории в районе дома № 18 по улице Кирова. Он не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha и врезался в него.
В результате ДТП 33-летний мотоциклист с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку. Отметим, по словам очевидцев, от удара мотоциклист взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и ударился о припаркованный вдоль дороги грузовик. Удар был такой силы, что шлем раскололся.
Наверно, водитель Lada Kalina не заметил мотоциклиста. Страшная авария.