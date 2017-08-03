В Омске байкер после ДТП с Lada Kalina влетел в грузовик
Происшествия  •   3 августа 2017, 11:21, последнее обновление 3 августа 2017, 11:39  •  печать

В Омске байкер после ДТП с Lada Kalina влетел в грузовик

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В Омске на улице Кирова произошло ДТП между отечественным автомобилем и мотоциклистом. Байкер с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Вчера, 2 августа, около 21:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Кирова. На место выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой.

Прибывшие сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 25-летний водитель автомобиля Lada Kalina выезжал с прилегающей территории в районе дома № 18 по улице Кирова. Он не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha и врезался в него.

В результате ДТП 33-летний мотоциклист с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку. Отметим, по словам очевидцев, от удара мотоциклист взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и ударился о припаркованный вдоль дороги грузовик. Удар был такой силы, что шлем раскололся.

 

 

Теги  •  #Lada Kalina #ДТП #мотоцикл #полиция #фура

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  3 августа 2017, 14:31

Наверно, водитель Lada Kalina не заметил мотоциклиста. Страшная авария.

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