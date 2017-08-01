Омич отстреливался от пришедших с проверкой полицейских

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который пытался выстрелить из ружья в полицейского, когда тот пришёл с проверкой.

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных орагнов. Установлено, что 30 июля 2017 года около 23:00 в селе Чапаево Колосовского района Омской области 35-летний омич был пьян, когда к нему приехал участковый для проверки.

Мужчина захотел избежать ответственности и скрыться от прибывшего на место происшествия полицейского. Он направил на стража правопорядка заряженное охотничье ружьё и поочередно нажал левый и правый спусковой крючок. Но оба раза произошла осечка, благодаря чему ружьё не выстрелило. После этого подозреваемый был задержан и доставлен в правоохранительные органы.

В настоящее время омич задержан. Также в суд направлено ходатайство о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.