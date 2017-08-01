Омский школьник скрывался от полиции на авто без номеров

Вчера, 31 июля, около 3:10 в районе пересечения улиц 70 лет Октября и 3-й Енисейской экипаж ДПС увидели автомобиль ВАЗ-2106 без номеров. Автоинспекторы начали преследовать водителя, который продолжил ехать в сторону улицы Конева.

Полицейские потребовали его остановиться, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться, двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В частном секторе по улице 22-го Декабря сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать и остановить авто.

За рулём ВАЗа оказался 17-летий житель Русско-Полянского района. Школьник был отстранён от управления транспортом и доставлен в отдел полиции для разбирательства, а машину отправили на штрафную стоянку. В отношении подростка было заведено пять административных дел, в том числе за невыполнение требования об остановке автомобиля, за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, за вождение без прав и без номеров на машине.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области