Омский школьник скрывался от полиции на авто без номеров
Происшествия  •   1 августа 2017, 16:25, последнее обновление 1 августа 2017, 16:50  •  печать

Омский школьник скрывался от полиции на авто без номеров

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17-летний подросток ночью на авто устроил гонки с полицейскими, которые потребовали, чтобы школьник остановился.

Вчера, 31 июля, около 3:10 в районе пересечения улиц 70 лет Октября и 3-й Енисейской экипаж ДПС увидели автомобиль ВАЗ-2106 без номеров. Автоинспекторы начали преследовать водителя, который продолжил ехать в сторону улицы Конева.

Полицейские потребовали его остановиться, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться, двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В частном секторе по улице 22-го Декабря сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать и остановить авто.

За рулём ВАЗа оказался 17-летий житель Русско-Полянского района. Школьник был отстранён от управления транспортом и доставлен в отдел полиции для разбирательства, а машину отправили на штрафную стоянку. В отношении подростка было заведено пять административных дел, в том числе за невыполнение требования об остановке автомобиля, за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, за вождение без прав и без номеров на машине.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #административное дело #ДПС #школьник

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  1 августа 2017, 17:36

И это все в 17 лет! А что же дальше будет с этим школьником? Куда смотрят его родители?!

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Сергей Краснокутский  •  1 августа 2017, 17:08

Это называется не рассчитал своих сил. Остановился бы сразу и не пришлось бы отвечать по стольким статьям.

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