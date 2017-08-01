В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник
Происшествия  •   1 августа 2017, 12:50, последнее обновление 1 августа 2017, 13:14  •  печать

В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник

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Во время купания в запрещённом месте чуть не погиб 8-летний школьник. Его 12-летний старший брат не смог спастись.

В дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступила информация о том, что в Иртыше утонул 12-летний мальчик. На месте происшествия полицейские установили, что 29-летний мужчина вместе с женой и тремя детьми отдыхали на берегу Иртыша у паромной переправы.

Семья решила искупаться, несмотря на установленную табличку о запрете. Когда родители уже собрались уезжать домой, двое мальчиков ещё купались. Отец увидел, что дети тонут, и бросился их спасать. Однако вытащить из воды сумел только 8-летнего сына, 12-летний мальчик спастись не смог.

Сейчас ведутся поиски тела мальчика. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #Иртыш #полиция #школьник

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  1 августа 2017, 13:05

Как страшно читать такие новости. И мальчика жалко безумно, и его родителей тоже. Крепитесь.

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