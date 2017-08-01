В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник

В дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступила информация о том, что в Иртыше утонул 12-летний мальчик. На месте происшествия полицейские установили, что 29-летний мужчина вместе с женой и тремя детьми отдыхали на берегу Иртыша у паромной переправы.
Семья решила искупаться, несмотря на установленную табличку о запрете. Когда родители уже собрались уезжать домой, двое мальчиков ещё купались. Отец увидел, что дети тонут, и бросился их спасать. Однако вытащить из воды сумел только 8-летнего сына, 12-летний мальчик спастись не смог.
Сейчас ведутся поиски тела мальчика. Полиция проводит проверку.
Как страшно читать такие новости. И мальчика жалко безумно, и его родителей тоже. Крепитесь.