У омской домохозяйки украли автомобиль стоимостью в миллион рублей
Происшествия  •  25 июля 2017, 13:45, последнее обновление 25 июля 2017, 14:28  •  печать

У омской домохозяйки украли автомобиль стоимостью в миллион рублей

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Женщина спешила домой и положила ключи от авто мимо кармана. Этим воспользовался неудачливый угонщик.

В дежурную часть городского ГИБДД обратились очевидцы ДТП на ул. 25-й Рабочей. Приехав на место аварии, экипаж ДПС обнаружил возле дома съехавший в канаву автомобиль Volkswagen. Из машины вышел водитель, который, заметив стражей порядка, поспешил скрыться. Полицейские задержали нетрезвого мужчину и выяснили, иномарку он угнал.

Владельцем транспортного средства оказалась 51-летняя омичка, о краже авто даже не подозревавшая. Как удалось выяснить ИА "Омск Здесь", домохозяйка купила эту машину лишь полгода назад.

Потерпевшая написала заявление, оценив причинённый ущерб в 1 090 000 руб.

- Женщина рассказала полицейским, что в тот вечер она спешила домой и по неосторожности положила ключи мимо кармана сумочки, - пояснили в пресс-службе УВД по городу Омску.

Этим-то и воспользовались подвыпившие мужчины, увидевшие на асфальте ключи от Volkswagen. Один из них сел за руль, но, не справившись с управлением, съехал в кювет. Машина получила серьёзные повреждения.

Неудачливый угонщик ранее был судим. Более того, водительское удостоверение никогда не получал. Сейчас "водитель" находится в спецприёмнике. Суд арестовал его на 10 суток. Кроме того, будет возбуждено уголовное дело по статье за угон без цели хищения.

Теги  •  #полиция #права #угон

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Комментарии
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Екатерина Чавро (Тарапат)  •  25 июля 2017, 14:28

К сожалению,по неосторожности и невнимательности иногда случаются с людьми не приятные истории.И кто же теперь возместит ей ущерб...

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