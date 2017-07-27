Мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей под предлогом лечения

В полицию пришла пенсионерка, которая рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся врачом. Незнакомец стал убеждать её в необходимости лечения, потому что у неё серьёзное заболевание иммунной системы.
Лже-врач сказал женщине, что вылечить его можно с помощью специального прибора, который стоит 125 тыс. руб. Омичка перевела деньги на счёт его банковской карты, договорившись с мошенником, что не расскажет работникам банка, куда она переводит средства.
Позже потерпевшей позвонил второй злоумышленник, который представился начальником врача. Он убедил пенсионерку отправить ещё 125 тыс. руб., что она и сделала. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают преступников.
Как же жаль, что бабушки не могут понять, где их обманывают и где нужно спросить совета более молодых родственников.
Это ведь явно мошенники знали, что у пенсионерки есть такие деньги. Нужно искать их среди знакомых.
За такие безобразия нужно повышенное наказание давать, обманывают пожилых людей как детей, играя на их состоянии здоровья, ни стыда ни совести ни уважения к людям