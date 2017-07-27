Мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей под предлогом лечения
Происшествия  •  27 июля 2017, 16:08, последнее обновление 27 июля 2017, 16:44  •  печать

Мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей под предлогом лечения

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Лже-врач уговорил пожилую омичку срочно приобрести специальный прибор, поскольку пенсионерка серьёзно больна.

В полицию пришла пенсионерка, которая рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся врачом. Незнакомец стал убеждать её в необходимости лечения, потому что у неё серьёзное заболевание иммунной системы.

Лже-врач сказал женщине, что вылечить его можно с помощью специального прибора, который стоит 125 тыс. руб. Омичка перевела деньги на счёт его банковской карты, договорившись с мошенником, что не расскажет работникам банка, куда она переводит средства.

Позже потерпевшей позвонил второй злоумышленник, который представился начальником врача. Он убедил пенсионерку отправить ещё 125 тыс. руб., что она и сделала. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают преступников.

Теги  •  #врач #мошенничество #пенсионерка #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Монин  •  27 июля 2017, 18:14

Как же жаль, что бабушки не могут понять, где их обманывают и где нужно спросить совета более молодых родственников.

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Николай Каринин  •  27 июля 2017, 18:00

Это ведь явно мошенники знали, что у пенсионерки есть такие деньги. Нужно искать их среди знакомых.

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Роман Орехов  •  27 июля 2017, 16:34

За такие безобразия нужно повышенное наказание давать, обманывают пожилых людей как детей, играя на их состоянии здоровья, ни стыда ни совести ни уважения к людям

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