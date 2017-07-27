Мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей под предлогом лечения

В полицию пришла пенсионерка, которая рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся врачом. Незнакомец стал убеждать её в необходимости лечения, потому что у неё серьёзное заболевание иммунной системы.

Лже-врач сказал женщине, что вылечить его можно с помощью специального прибора, который стоит 125 тыс. руб. Омичка перевела деньги на счёт его банковской карты, договорившись с мошенником, что не расскажет работникам банка, куда она переводит средства.

Позже потерпевшей позвонил второй злоумышленник, который представился начальником врача. Он убедил пенсионерку отправить ещё 125 тыс. руб., что она и сделала. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время полицейские разыскивают преступников.