В Омске на глазах у отца утонула 12-летняя девочка

Школьница вместе с сестрой купалась в реке, но оступилась в воде и начала тонуть.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за сутки в Омской области утонуло четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. В Тарском районе школьница вместе с родителями и сестрой отдыхали на берегу реки Аркарка. Дети пошли купаться, но оступились и начали тонуть. Увидев происходящее, отец кинулся спасать девочек, одну из которых успел вытащить на берег, вторую найти не смог. В настоящее время проводятся работы по поиску тела несовершеннолетней.

Другой несчастный случай на воде произошёл в Тевризском районе, где во время рыбалки утонул 67-летний мужчина. В Кормиловском районе при сплаве на надувных лодках по Оми в районе деревни Богдановка спрыгнул с лодки, чтобы искупаться 32-летний омич. Из воды он не выплыл. В Омском районе при катании на лодке по Иртышу утонул 30-летний мужчина.