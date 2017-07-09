В Омске на глазах у отца утонула 12-летняя девочка
Происшествия  •   9 июля 2017, 10:55, последнее обновление 9 июля 2017, 11:01  •  печать

В Омске на глазах у отца утонула 12-летняя девочка

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Школьница вместе с сестрой купалась в реке, но оступилась в воде и начала тонуть.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за сутки в Омской области утонуло четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. В Тарском районе школьница вместе с родителями и сестрой отдыхали на берегу реки Аркарка. Дети пошли купаться, но оступились и начали тонуть. Увидев происходящее, отец кинулся спасать девочек, одну из которых успел вытащить на берег, вторую найти не смог. В настоящее время проводятся работы по поиску тела несовершеннолетней.

Другой несчастный случай на воде произошёл в Тевризском районе, где во время рыбалки утонул 67-летний мужчина. В Кормиловском районе при сплаве на надувных лодках по Оми в районе деревни Богдановка спрыгнул с лодки, чтобы искупаться 32-летний омич. Из воды он не выплыл. В Омском районе при катании на лодке по Иртышу утонул 30-летний мужчина.

Теги  •  #Иртыш #полиция #сплав

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  9 июля 2017, 11:03

Нет слов, жалко всех: и девочку маленькую, и папу ее. Как же ему теперь дальше жить?

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Виктор Леонов  •  9 июля 2017, 11:35

Спасая детей, он сделал все что смог, а вот выбирая место для отдыха и купания, родители не позаботились о безопасности детей.

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