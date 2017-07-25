Пьяная омичка заехала в Иртыш на "девятке" и утонула
Происшествия  •  25 июля 2017, 11:37, последнее обновление 25 июля 2017, 12:03  •  печать

Пьяная омичка заехала в Иртыш на "девятке" и утонула

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Следственный комитет РФ по Омской области начал проверку по факту гибели женщины.

Ночью 21 июля мужчина и женщина из Саргатского района Омской области решили устроить пикник на берегу Иртыша. На природе они выпили большое количество алкоголя, и заснули уже под утро, пишет "Вечерний Омск".

Утром владелец "девятки" проснулся, но не обнаружил рядом ни своей спутницы, ни автомобиля. Начав искать, он увидел крышу авто, выглядывающую из-под воды. Когда мужчина нырнул, чтобы проверить, как обстоят дела с машиной, внутри салона он увидел свою 37-летнюю подругу. К этому моменту женщина была мертва.

Предполагается, что омичка, находясь в состоянии опьянения, зачем-то попыталась завести автомобиль. По всей видимости, она сняла его с ручного тормоза, поэтому "девятка" поехала в Иртыш, а женщина не успела вылезти и утонула вместе с машиной. По факту гибели женщины Следственный комитет проводит проверку.

Теги  •  #Иртыш #пьяный #следственный комитет

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Комментарии
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Игорь Х  •  25 июля 2017, 13:47

Достойный кандидат на вручение премии Дарвина. Так сказать, естественный отбор...

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Jack Daniels  •  25 июля 2017, 12:39

Девушке захотелось экстрима? Хотя, вполне возможно, что покатушки на авто они устроили вдвоем - только парню выбраться удалось а ей нет - вряд ли он помнит подробности своего отдыха под хмельком... Надо опрашивать рыбаков и других отдыхающих, если таковые имелись.

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