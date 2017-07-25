Пьяная омичка заехала в Иртыш на "девятке" и утонула

Ночью 21 июля мужчина и женщина из Саргатского района Омской области решили устроить пикник на берегу Иртыша. На природе они выпили большое количество алкоголя, и заснули уже под утро, пишет "Вечерний Омск".

Утром владелец "девятки" проснулся, но не обнаружил рядом ни своей спутницы, ни автомобиля. Начав искать, он увидел крышу авто, выглядывающую из-под воды. Когда мужчина нырнул, чтобы проверить, как обстоят дела с машиной, внутри салона он увидел свою 37-летнюю подругу. К этому моменту женщина была мертва.

Предполагается, что омичка, находясь в состоянии опьянения, зачем-то попыталась завести автомобиль. По всей видимости, она сняла его с ручного тормоза, поэтому "девятка" поехала в Иртыш, а женщина не успела вылезти и утонула вместе с машиной. По факту гибели женщины Следственный комитет проводит проверку.