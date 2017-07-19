Омский охранник вместе с приятелями ограбил работодателя

В полиции расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение". Из 4 кабинетов организации, расположенной на улице Универсальной в Кировском округе, неизвестные вынесли два монитора, сотовый телефон и даже офисный стул. Общая сумма ущерба составила 13 600 руб.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны трое омичей. Один из них работает на предприятии охранником.
Полицейские выяснили, что сторож, приняв ночную смену, предложил двум ранее судимым знакомым приехать к нему на работу. Около 2 часов ночи, когда мужчины выпили спиртное, они втроем отправились проверять кабинеты, однако охранник решил не выполнять свою работу, а ограбить работодателя.
Полицейские быстро вычислили предполагаемых подозреваемых, поскольку на дверях помещений не было следов взлома, а камеры отказались отключены. Во время совершения преступления ключами мог распоряжаться только охранник.
Уже утром похищенное имущество было изъято из квартир задержанных. Теперь омичам грозит до пяти лет лишения свободы.
Судимость все объясняет. Ступив на кривую дорожку, многие не останавливаются.
Вот так хитро продуманный план, на что ж надеялся этот сторож, не плохо выпили наверное, раз такие дурные мысли в голову пришли.