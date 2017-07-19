Омский охранник вместе с приятелями ограбил работодателя

Злоумышленники отключили видеокамеры, после чего вынесли из кабинетов предприятия два монитора, мобильный и офисный стул. Уже утром подозреваемые были задержаны.

В полиции расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение". Из 4 кабинетов организации, расположенной на улице Универсальной в Кировском округе, неизвестные вынесли два монитора, сотовый телефон и даже офисный стул. Общая сумма ущерба составила 13 600 руб.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны трое омичей. Один из них работает на предприятии охранником.

Полицейские выяснили, что сторож, приняв ночную смену, предложил двум ранее судимым знакомым приехать к нему на работу. Около 2 часов ночи, когда мужчины выпили спиртное, они втроем отправились проверять кабинеты, однако охранник решил не выполнять свою работу, а ограбить работодателя.

Полицейские быстро вычислили предполагаемых подозреваемых, поскольку на дверях помещений не было следов взлома, а камеры отказались отключены. Во время совершения преступления ключами мог распоряжаться только охранник.

Уже утром похищенное имущество было изъято из квартир задержанных. Теперь омичам грозит до пяти лет лишения свободы.