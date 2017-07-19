Омский охранник вместе с приятелями ограбил работодателя
Происшествия  •  19 июля 2017, 11:21, последнее обновление 19 июля 2017, 11:48  •  печать

Омский охранник вместе с приятелями ограбил работодателя

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Злоумышленники отключили видеокамеры, после чего вынесли из кабинетов предприятия два монитора, мобильный и офисный стул. Уже утром подозреваемые были задержаны.

В полиции расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение". Из 4 кабинетов организации, расположенной на улице Универсальной в Кировском округе, неизвестные вынесли два монитора, сотовый телефон и даже офисный стул. Общая сумма ущерба составила 13 600 руб.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны трое омичей. Один из них работает на предприятии охранником.

Полицейские выяснили, что сторож, приняв ночную смену, предложил двум ранее судимым знакомым приехать к нему на работу. Около 2 часов ночи, когда мужчины выпили спиртное, они втроем отправились проверять кабинеты, однако охранник решил не выполнять свою работу, а ограбить работодателя.

Полицейские быстро вычислили предполагаемых подозреваемых, поскольку на дверях помещений не было следов взлома, а камеры отказались отключены. Во время совершения преступления ключами мог распоряжаться только охранник.

Уже утром похищенное имущество было изъято из квартир задержанных. Теперь омичам грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #охранник #уголовное дело

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  19 июля 2017, 12:37

Судимость все объясняет. Ступив на кривую дорожку, многие не останавливаются.

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Таисия Петрова  •  19 июля 2017, 11:34

Вот так хитро продуманный план, на что ж надеялся этот сторож, не плохо выпили наверное, раз такие дурные мысли в голову пришли.

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