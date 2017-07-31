В Омске грабители избили велосипедиста арматурой
Происшествия  •  31 июля 2017, 17:02, последнее обновление 31 июля 2017, 18:00  •  печать

В Омске грабители избили велосипедиста арматурой

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Двое мужчин напали на 56-летнего велосипедиста с прутами арматуры, избили и забрали сотовый телефон и деньги. Один из злоумышленников задержан.

Вчера, 30 июля, около 2 часов ночи группа задержания вневедомственной охраны проезжала по улице 2-й Производственной и заметила мужчину, лежащего на обочине дороги рядом с велосипедом. Силовики подошли к пострадавшему и выяснили, что 56-летний омич ехал домой, когда двое неизвестных, вооружённых прутьями арматуры, напали на него. Нанеся несколько ударов по голове, они сбили его с велосипеда и украли мобильный телефон и деньги.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую и приступили к поиску преступников. Вскоре они заметили в темноте силуэты двух мужчин, которые разбежались в разные стороны, когда увидели служебный автомобиль. Одного из них удалось задержать через несколько минут.

Потерпевший опознал одного из нападавших. Им оказался 23-летний житель Таврического района, который был передан полицейскимдля дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #велосипед #нападение #Росгвардия

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