Омская семейная пара избила кассира, не захотев ждать своей очереди

Супруги оставили покупки на ленте, после чего вновь ушли в зал, никого не предупредив. Вернувшись, они обнаружили, что кассир обслуживает следующих покупателей, после чего начали оскорблять и бить работницу магазина.

Вчера, 18 июля, около 19:55 в супермаркете на улице 10 лет Октября сработала тревожная кнопка. Прибывший экипаж вневедомственной охраны увидел в торговом зале охранника, который пытался выставить из магазина мужчину и женщину, которые выкрикивали матерные слова в адрес сотрудников магазина.

Росгвардейцы начали разбираться в произошедшем. Оказалось, что омичи, никого не предупредив, оставили на ленте товар и снова ушли в торговый зал. Чтобы не задерживать людей, продавец-кассир отложила в сторону неоплаченные продукты и начала обслуживать следующих покупателей.

Вернувшаяся из зала с дополнительными покупками семейная пара начала возмущаться действиями кассира. Работница магазина попыталась объяснить ситуацию, однако это не спасло её от оскорблений в свой адрес.

Во время конфликта супруги ударили 31-летнюю кассира по голове. Это зафиксировала камера наблюдения в зале, записи с которой просмотрели силовики. В настоящее время с задержанными супругами разбирается полиция.