Омская семейная пара избила кассира, не захотев ждать своей очереди
Происшествия  •  19 июля 2017, 15:16, последнее обновление 19 июля 2017, 15:23  •  печать

Омская семейная пара избила кассира, не захотев ждать своей очереди

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Супруги оставили покупки на ленте, после чего вновь ушли в зал, никого не предупредив. Вернувшись, они обнаружили, что кассир обслуживает следующих покупателей, после чего начали оскорблять и бить работницу магазина.

Вчера, 18 июля, около 19:55 в супермаркете на улице 10 лет Октября сработала тревожная кнопка. Прибывший экипаж вневедомственной охраны увидел в торговом зале охранника, который пытался выставить из магазина мужчину и женщину, которые выкрикивали матерные слова в адрес сотрудников магазина.

Росгвардейцы начали разбираться в произошедшем. Оказалось, что омичи, никого не предупредив, оставили на ленте товар и снова ушли в торговый зал. Чтобы не задерживать людей, продавец-кассир отложила в сторону неоплаченные продукты и начала обслуживать следующих покупателей.

Вернувшаяся из зала с дополнительными покупками семейная пара начала возмущаться действиями кассира. Работница магазина попыталась объяснить ситуацию, однако это не спасло её от оскорблений в свой адрес.

Во время конфликта супруги ударили 31-летнюю кассира по голове. Это зафиксировала камера наблюдения в зале, записи с которой просмотрели силовики. В настоящее время с задержанными супругами разбирается полиция.

Теги  •  #драка #кассир #супермаркет #супруги

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  19 июля 2017, 15:32

Что за народ пошел. Ужас. А кассиров давно пора страховать и доплачивать за вредность, им то приходиться еще и улыбаться подобным хамам.

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