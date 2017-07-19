Омская семейная пара избила кассира, не захотев ждать своей очереди

Вчера, 18 июля, около 19:55 в супермаркете на улице 10 лет Октября сработала тревожная кнопка. Прибывший экипаж вневедомственной охраны увидел в торговом зале охранника, который пытался выставить из магазина мужчину и женщину, которые выкрикивали матерные слова в адрес сотрудников магазина.
Росгвардейцы начали разбираться в произошедшем. Оказалось, что омичи, никого не предупредив, оставили на ленте товар и снова ушли в торговый зал. Чтобы не задерживать людей, продавец-кассир отложила в сторону неоплаченные продукты и начала обслуживать следующих покупателей.
Вернувшаяся из зала с дополнительными покупками семейная пара начала возмущаться действиями кассира. Работница магазина попыталась объяснить ситуацию, однако это не спасло её от оскорблений в свой адрес.
Во время конфликта супруги ударили 31-летнюю кассира по голове. Это зафиксировала камера наблюдения в зале, записи с которой просмотрели силовики. В настоящее время с задержанными супругами разбирается полиция.
Что за народ пошел. Ужас. А кассиров давно пора страховать и доплачивать за вредность, им то приходиться еще и улыбаться подобным хамам.