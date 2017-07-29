Омский таксист забрал у клиента смартфон вместо денег
Происшествия  •  29 июля 2017, 15:46, последнее обновление 29 июля 2017, 16:32  •  печать

Омский таксист забрал у клиента смартфон вместо денег

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Молодой человек пошёл в банкомат, чтобы снять наличность, а в залог оставил смартфон. Воспользовавшись моментом, таксист уехал, забрав с собой гаджет.

Омскими полицейскими в суд передано уголовное дело 24-летнего омского таксиста. Он обвиняется в мошенничестве. Следствие установило, что молодой человек забрал из развлекательного заведения клиента. Пассажир, оставив смартфон стоимостью 6 000 рублей в качестве залога, отправился в банкомат снимать наличность. Воспользовавшись тем, что мужчина не смог его узнать после возвращения, таксист уехал, позже продав смартфон пассажира.

- Личность злоумышленника полицейские установили в результате оперативно-разыскных мероприятий. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Материальный ущерб потерпевшему возмещён.

Теги  •  #мошенничество #полиция #такси

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Комментарии
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Александр Божежар  •  29 июля 2017, 18:00

А фирма, которая предоставила таксисту работу - неужели не проверяла на судимость, и если проверяла - чем руководствовалась когда взяла такого человека.

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Майя Соловьева  •  29 июля 2017, 17:38

А ведь за кражу смартфона могут посадить. Хорошо, что расчеты таксиста не оправдались.

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Николай Каринин  •  29 июля 2017, 17:33

Ну это не новость, что в такси работает разный народ, есть и не кристально честные.

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