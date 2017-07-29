В Омске байкер пострадал при столкновении с Kia Rio
Происшествия  •  29 июля 2017, 12:11, последнее обновление 29 июля 2017, 15:33  •  печать

В Омске байкер пострадал при столкновении с Kia Rio

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Водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП на Иртышской набережной. 

ДТП произошло сегодня, 29 июля, в 04:00 утра. 42-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по Иртышской набережной в направлении Ленинградского моста, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля Kia и столкнулся с ним. В результате ДТП байкер получил серьёзные травмы.

- Водитель мотоцикла был госпитализирован, его пассажир после осмотра отпущен, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии. 

Теги  •  #авария #байкер #ДТП #Иртышская набережная #УМВД

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Комментарии
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Игорь Х  •  29 июля 2017, 12:37

Мотоциклист попробовал подтолкнуть "слишком медленную" легковушку... не получилось. :-)

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Юля Пучкова  •  29 июля 2017, 13:47

Смешного здесь мало, человек получил серьезные травмы и еще неизвестно, чем все закончится.

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