В Омске байкер пострадал при столкновении с Kia Rio

ДТП произошло сегодня, 29 июля, в 04:00 утра. 42-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по Иртышской набережной в направлении Ленинградского моста, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля Kia и столкнулся с ним. В результате ДТП байкер получил серьёзные травмы.
- Водитель мотоцикла был госпитализирован, его пассажир после осмотра отпущен, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Мотоциклист попробовал подтолкнуть "слишком медленную" легковушку... не получилось. :-)
Смешного здесь мало, человек получил серьезные травмы и еще неизвестно, чем все закончится.