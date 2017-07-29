В Омске байкер пострадал при столкновении с Kia Rio

Водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП на Иртышской набережной.

ДТП произошло сегодня, 29 июля, в 04:00 утра. 42-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по Иртышской набережной в направлении Ленинградского моста, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля Kia и столкнулся с ним. В результате ДТП байкер получил серьёзные травмы.

- Водитель мотоцикла был госпитализирован, его пассажир после осмотра отпущен, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.