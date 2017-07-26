В Омске два парня пытались продать полкило наркотиков
Происшествия  •  26 июля 2017, 15:33, последнее обновление 26 июля 2017, 16:45  •  печать

В Омске два парня пытались продать полкило наркотиков

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Полицейские задержали двух парней, которые собирались сбыть 550 граммов N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело.

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области поступило анонимное сообщение о том, что в одном из районов города есть притон. В нём злоумышленники фасуют, сбывают и употребляют наркотики.

Наркополицейские проверили информацию и пресекли незаконную деятельность группы лиц, которые сбывали синтетические наркотики через интернет и тайники-закладки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое безработных граждан РФ 21-го и 22-х лет.

В арендуемой ими квартире было обнаружено и изъято наркотической вещество. Как показала экспертиза, это оказались производные N-метилэфедрона. Масса запрещённого вещества составила 550 граммов. Установлено, что злоумышленники хранили наркотики для последующей продажи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 и части 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #полиция #синтетические наркотики #уголовное дело

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