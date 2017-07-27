Омич лишился денег, оставив карту с пин-кодом в такси
Происшествия  •  27 июля 2017, 20:55, последнее обновление 27 июля 2017, 21:00  •  печать

Омич лишился денег, оставив карту с пин-кодом в такси

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Молодой человек забыл свой рюкзак с гаджетами и банковской картой.

В полицию обратился 19-летний житель Кировского округа. Он сообщил об исчезнувших с карты 70 тыс. руб., планшете и мобильном телефоне. Все эти вещи находились в рюкзаке, оставленном ненадолго в такси во время возвращения из санатория. 

Как удалось установить, имущество студента похитил его 18-летний знакомый, с которым омич ехал домой. Гаджеты воришка сдал в ломбард, а чтобы снять деньги, не потребовалось больших усилий, так как пин-код был написан на карточке. 

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #банковская карта #кража

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