Омич лишился денег, оставив карту с пин-кодом в такси

Молодой человек забыл свой рюкзак с гаджетами и банковской картой.

В полицию обратился 19-летний житель Кировского округа. Он сообщил об исчезнувших с карты 70 тыс. руб., планшете и мобильном телефоне. Все эти вещи находились в рюкзаке, оставленном ненадолго в такси во время возвращения из санатория.

Как удалось установить, имущество студента похитил его 18-летний знакомый, с которым омич ехал домой. Гаджеты воришка сдал в ломбард, а чтобы снять деньги, не потребовалось больших усилий, так как пин-код был написан на карточке.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.