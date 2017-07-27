Омская школьница пойдёт под суд за издевательства над соседом-инвалидом

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летней школьницы и двух её друзей 18 и 22-х лет, которые издевались над инвалидом.

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летней школьницы, учащейся 9-го класса, и двух её приятелей 18 и 22-х лет. Они обвиняются в истязании и пытках человека, находящегося в беспомощном состоянии. Один из парней - в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, злоумышленники были пьяны, когда находились в квартире 22-летнего обвиняемого. Они воспользовались беспомощным состоянием своего 19-летнего соседа, который из-за имеющихся психологических особенностей не мог дать отпор.

В течение нескольких дней они истязали и пытали его, также один из парней совершил насильственные сексуальные действия. Всё происходящие злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсеть.

Когда родственники потерпевшего увидели запись, выложенную в интернете, они обратились в правоохранительные органы. В ходе предварительного следствия школьница частично признала свою вину, а её приятели – полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.