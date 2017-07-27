Омская школьница пойдёт под суд за издевательства над соседом-инвалидом
Происшествия  •  27 июля 2017, 11:15, последнее обновление 27 июля 2017, 12:18  •  печать

Омская школьница пойдёт под суд за издевательства над соседом-инвалидом

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В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летней школьницы и двух её друзей 18 и 22-х лет, которые издевались над инвалидом.

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летней школьницы, учащейся 9-го класса, и двух её приятелей 18 и 22-х лет. Они обвиняются в истязании и пытках человека, находящегося в беспомощном состоянии. Один из парней - в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, злоумышленники были пьяны, когда находились в квартире 22-летнего обвиняемого. Они воспользовались беспомощным состоянием своего 19-летнего соседа, который из-за имеющихся психологических особенностей не мог дать отпор.

В течение нескольких дней они истязали и пытали его, также один из парней совершил насильственные сексуальные действия. Всё происходящие злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсеть.

Когда родственники потерпевшего увидели запись, выложенную в интернете, они обратились в правоохранительные  органы. В ходе предварительного следствия школьница частично признала свою вину, а её приятели – полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #инвалид #насилие #суд #уголовное дело #школьница

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Комментарии
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Наталия Марыняк  •  27 июля 2017, 13:48

Родители и школа воспитали преступников. Как своих детей отпускать в школу, где над ними могут поиздеваться негодяи.
Увы, и улицы наши не безопасны. Необходимо создать общественный резонанс, чтобы подонки получили по полной, а не отделались условным наказанием. Вызывает возмущение повальное увлечение размещать снятые на телефон видео в соцсетях.

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Юля Пучкова  •  27 июля 2017, 14:12

Меня тоже пугает жестокость нынешних подростков. Но что же, семь лет - неплохой срок, и если обвиняемые действительно его получат, в чем я не уверена, после отсидки у них пропадет желание совершать подобные действия.

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