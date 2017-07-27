Омская школьница пойдёт под суд за издевательства над соседом-инвалидом

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летней школьницы, учащейся 9-го класса, и двух её приятелей 18 и 22-х лет. Они обвиняются в истязании и пытках человека, находящегося в беспомощном состоянии. Один из парней - в насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, злоумышленники были пьяны, когда находились в квартире 22-летнего обвиняемого. Они воспользовались беспомощным состоянием своего 19-летнего соседа, который из-за имеющихся психологических особенностей не мог дать отпор.
В течение нескольких дней они истязали и пытали его, также один из парней совершил насильственные сексуальные действия. Всё происходящие злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсеть.
Когда родственники потерпевшего увидели запись, выложенную в интернете, они обратились в правоохранительные органы. В ходе предварительного следствия школьница частично признала свою вину, а её приятели – полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
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Увы, и улицы наши не безопасны. Необходимо создать общественный резонанс, чтобы подонки получили по полной, а не отделались условным наказанием. Вызывает возмущение повальное увлечение размещать снятые на телефон видео в соцсетях.
Меня тоже пугает жестокость нынешних подростков. Но что же, семь лет - неплохой срок, и если обвиняемые действительно его получат, в чем я не уверена, после отсидки у них пропадет желание совершать подобные действия.