Из магазина омич попытался вынести 12 палок колбасы, спрятав под куртку

41-летнему жителю Омска грозит срок за кражу колбасы из супермаркета, расположенного на улице Малиновского. Он умудрился спрятать у себя за пазухой дюжину палок колбасных изделий и попытался с ними сбежать.
- Работник торгового зала рассказала, что заметила, как один из покупателей достаёт из корзины продукты питания и прячет их под куртку, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - При выходе из здания злоумышленника остановили.
При личном досмотре похищенную мясную продукцию изъяли. Позже полицейские установили, что подозреваемый причастен ещё к трём подобным преступлениям. Во всех случаях он брал именно 12 палок колбасы, которые впоследствии продавал.
Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области
Жадность фраера сгубила. Если бы он брал поменьше, гладишь бы и не заметили ))
Странно, что же так "неаккуратно" прятал, все же знают о наличии видеокамер, установленных по магазину.
Видимо, мужик этого не знает или думал, что нашел точку недосягаемости камер наблюдения.