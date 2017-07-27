Из магазина омич попытался вынести 12 палок колбасы, спрятав под куртку
Происшествия  •  27 июля 2017, 08:30, последнее обновление 27 июля 2017, 09:35  •  печать

Из магазина омич попытался вынести 12 палок колбасы, спрятав под куртку

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже колбасных изделий из магазина. 

41-летнему жителю Омска грозит срок за кражу колбасы из супермаркета, расположенного на улице Малиновского. Он умудрился спрятать у себя за пазухой дюжину палок колбасных изделий и попытался с ними сбежать.

- Работник торгового зала рассказала, что заметила, как один из покупателей достаёт из корзины продукты питания и прячет их под куртку, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - При выходе из здания злоумышленника остановили.

При личном досмотре похищенную мясную продукцию изъяли. Позже полицейские установили, что подозреваемый причастен ещё к трём подобным преступлениям. Во всех случаях он брал именно 12 палок колбасы, которые впоследствии продавал.

Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #видео #вор #колбаса #магазин #полиция #УМВД

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Комментарии
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Анна Мишина  •  27 июля 2017, 10:31

Жадность фраера сгубила. Если бы он брал поменьше, гладишь бы и не заметили ))

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Ильга Ял  •  27 июля 2017, 09:10

Странно, что же так "неаккуратно" прятал, все же знают о наличии видеокамер, установленных по магазину.

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Мирослав В-ов  •  27 июля 2017, 10:16

Видимо, мужик этого не знает или думал, что нашел точку недосягаемости камер наблюдения.

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