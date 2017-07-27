Из магазина омич попытался вынести 12 палок колбасы, спрятав под куртку

41-летнему жителю Омска грозит срок за кражу колбасы из супермаркета, расположенного на улице Малиновского. Он умудрился спрятать у себя за пазухой дюжину палок колбасных изделий и попытался с ними сбежать.

- Работник торгового зала рассказала, что заметила, как один из покупателей достаёт из корзины продукты питания и прячет их под куртку, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - При выходе из здания злоумышленника остановили.

При личном досмотре похищенную мясную продукцию изъяли. Позже полицейские установили, что подозреваемый причастен ещё к трём подобным преступлениям. Во всех случаях он брал именно 12 палок колбасы, которые впоследствии продавал.

Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области