В Омске 4-летний ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна

Вчера, 25 июня, около 15:00 в детскую городскую больницу был доставлен 4-летний мальчик с кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты). Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.
По предварительным данным, инцидент произошел в Советском округе, когда ребёнок находился дома с бабушкой. Мальчик сам залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна второго этажа.
Ребёнок был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.
В доме, где маленький ребенок, категорически нельзя оставлять окна открытыми, москитные сетки далеко не всегда выдерживают вес ребенка.
Повезло, что ребенок жив. Но опасно оставлять окно открытым и оставлять детей без присмотра.
Таких случаев очень много, нужно следить за детьми и быть внимательным.