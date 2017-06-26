В Омске 4-летний ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна
Происшествия  •  26 июня 2017, 16:22, последнее обновление 26 июня 2017, 16:46  •  печать

В Омске 4-летний ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна

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Мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна второго этажа.

Вчера, 25 июня, около 15:00 в детскую городскую больницу был доставлен 4-летний мальчик с кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты). Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел в Советском округе, когда ребёнок находился дома с бабушкой. Мальчик сам залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна второго этажа.

Ребёнок был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.

Теги  •  #доследственная проверка #окно #ребенок

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Комментарии
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Виктор Монин  •  26 июня 2017, 17:49

В доме, где маленький ребенок, категорически нельзя оставлять окна открытыми, москитные сетки далеко не всегда выдерживают вес ребенка.

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Майя Соловьева  •  26 июня 2017, 17:45

Повезло, что ребенок жив. Но опасно оставлять окно открытым и оставлять детей без присмотра.

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Наталья Нестерова  •  26 июня 2017, 16:33

Таких случаев очень много, нужно следить за детьми и быть внимательным.

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