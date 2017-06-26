В Омске 4-летний ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна

Мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна второго этажа.

Вчера, 25 июня, около 15:00 в детскую городскую больницу был доставлен 4-летний мальчик с кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты). Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел в Советском округе, когда ребёнок находился дома с бабушкой. Мальчик сам залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна второго этажа.

Ребёнок был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.