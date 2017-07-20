Экс-полицейский, осужденный за мошенничество, пытался выйти из колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска омского отдела полиции № 10 25-летнего Степана Первых. Напомним, в марте этого года Советский районный суд Омска признал его виновным в совершении преступлений по части 3 ст. 159 УК РФ, а также попытке совершить преступления по части 3 ст. 30 УК РФ и части 3 ст. 159 УК РФ.

Суд установил, что в марте 2015 года экс-полицейский незаконно получил 150 тыс. руб. от мужчины, который подозревался в совершении имущественного преступления. Деньги были переданы ему якобы за помощь в освобождении от уголовной ответственности. Однако у Первых не было таких полномочий, поэтому в дальнейшем мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 1 ст. 175 УК РФ.

Также в декабре 2015 года обвиняемый обманул ещё одного омича, который подозревался в махинациях с квартирами. За непривлечение его к уголовной ответственности Первых предложил заплатить ему 500 тыс. руб. При получении части суммы обвиняемый был задержан.

Свою вину в совершении преступления он не признал, также был уволен со службы за совершение преступления. Судебная коллегия по уголовным делам отклонила доводы апелляционных жалоб со стороны защиты и оставила приговор без изменения.