Под Омском грузовик залетел под асфальтоукладчик
Происшествия  •  28 июня 2017, 11:15, последнее обновление 28 июня 2017, 12:08  •  печать

Под Омском грузовик залетел под асфальтоукладчик

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Серьёзное ДТП произошло неподалеку от посёлка Верхний Карбуш. Грузовик снёс "десятку", стоящую на обочине, и влетел в асфальтоукладчик.

Очевидцы в паблике "ЧП Омск" сообщают о серьёзной аварии неподалеку от села Верхний Карбуш. На дороге, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. По предварительной версии, грузовик на большой скорости врезался в "десятку", а затем залетел под асфальтоукладчик.

- За рулём десятки мужчина в возрасте примерно 55 лет, с ним действительно всё хорошо. Я сам его из машины вытаскивал, а в грузовике парень молодой. Я с ним разговаривал и с головой у него всё нормально. Попросил его пальцами на руках и ногах пошевелить. Он сказал, что чувствует их, - сообщил очевидец.

 

 

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, водитель грузовика Mitsubishi не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный на обочине ВАЗ-2110 и асфальтоукладчик. Пострадал водитель грузовика.

Теги  •  #видео #дороги #ДТП #полиция

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  28 июня 2017, 12:04

Такая страшная авария и все живы остались. Точно в рубашке родились, поздравляю.

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