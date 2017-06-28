Под Омском грузовик залетел под асфальтоукладчик

Очевидцы в паблике "ЧП Омск" сообщают о серьёзной аварии неподалеку от села Верхний Карбуш. На дороге, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. По предварительной версии, грузовик на большой скорости врезался в "десятку", а затем залетел под асфальтоукладчик.

- За рулём десятки мужчина в возрасте примерно 55 лет, с ним действительно всё хорошо. Я сам его из машины вытаскивал, а в грузовике парень молодой. Я с ним разговаривал и с головой у него всё нормально. Попросил его пальцами на руках и ногах пошевелить. Он сказал, что чувствует их, - сообщил очевидец.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, водитель грузовика Mitsubishi не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный на обочине ВАЗ-2110 и асфальтоукладчик. Пострадал водитель грузовика.