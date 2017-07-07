Ехавшие на свадьбу жители Омской области погибли в "пьяном" ДТП
Происшествия  •   7 июля 2017, 13:04, последнее обновление 7 июля 2017, 13:16  •  печать

Ехавшие на свадьбу жители Омской области погибли в "пьяном" ДТП

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В Тайшетском районе Иркутской области в ДТП погибли трое жителей Омской области, ехавших на свадьбу. Их Nissan столкнулся на трассе с КамАЗом, водитель которого, по данным УВД, был пьян.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла в минувший четверг днём на федеральной трассе Р-255 (Сибирь) в 40 км от Тайшета. Управлявший грузовиком 56-летний местный житель при повороте налево не пропустил двигавший по встречной полосе внедорожник. "По предварительным сведениям, водитель грузовой машины находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции. В салоне Nissan находились четверо жителей Омской области, ехавших на свадьбу. Трое мужчин - водитель авто и двое пассажиров - погибли на месте. Ещё один пассажир, женщина, доставлена в больницу, о её состоянии ничего не известно. Возбуждено уголовное дело, водитель грузовика находится в СИЗО.

Теги  •  #авария #пьяный водитель #свадьба

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Комментарии
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Сергей Апетьян  •  7 июля 2017, 13:37

Ужас, хотя наверное не только водитель грузовика там был пьян, но теперь всех собак на него повесят, с трупов вряд ли кто-то станет спрашивать.

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