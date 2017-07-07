Ехавшие на свадьбу жители Омской области погибли в "пьяном" ДТП

В Тайшетском районе Иркутской области в ДТП погибли трое жителей Омской области, ехавших на свадьбу. Их Nissan столкнулся на трассе с КамАЗом, водитель которого, по данным УВД, был пьян.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла в минувший четверг днём на федеральной трассе Р-255 (Сибирь) в 40 км от Тайшета. Управлявший грузовиком 56-летний местный житель при повороте налево не пропустил двигавший по встречной полосе внедорожник. "По предварительным сведениям, водитель грузовой машины находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции. В салоне Nissan находились четверо жителей Омской области, ехавших на свадьбу. Трое мужчин - водитель авто и двое пассажиров - погибли на месте. Ещё один пассажир, женщина, доставлена в больницу, о её состоянии ничего не известно. Возбуждено уголовное дело, водитель грузовика находится в СИЗО.