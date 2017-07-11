Два человека погибли в результате столкновения поезда и мотоцикла в Омском регионе ЗСЖД

Водитель мотоцикла и его пассажир погибли в результате ДТП на железной дороге.

Сегодня, 11 июля, в 13:24 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зубково - Краснозёрское произошло ДТП с участием грузового поезда и мотоцикла. Сотрудники железной дороги уверяют, что водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации, что и привело к трагедии.

- В результате столкновения погибли два человека - водитель и пассажир мотоцикла. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. Задержек пассажирских поездов не ожидается. Причины происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Работники РЖД призывают водителей во избежание трагедий неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.