Два человека погибли в результате столкновения поезда и мотоцикла в Омском регионе ЗСЖД
Происшествия  •  11 июля 2017, 16:10, последнее обновление 11 июля 2017, 16:25  •  печать

Два человека погибли в результате столкновения поезда и мотоцикла в Омском регионе ЗСЖД

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Водитель мотоцикла и его пассажир погибли в результате ДТП на железной дороге.

Сегодня, 11 июля, в 13:24 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зубково - Краснозёрское произошло ДТП с участием грузового поезда и мотоцикла. Сотрудники железной дороги уверяют, что водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации, что и привело к трагедии.

- В результате столкновения погибли два человека - водитель и пассажир мотоцикла. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. Задержек пассажирских поездов не ожидается. Причины происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Работники РЖД призывают водителей во избежание трагедий неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Теги  •  #авария #байкер #ДТП #железная дорога #мотоциклист #РЖД #трагедия

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