В Омске туристов будут водить "По местам Колчака"
Культура  •   3 июля 2017, 11:53, последнее обновление 3 июля 2017, 11:59  •  печать

В Омске туристов будут водить "По местам Колчака"

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В омском музее организовали автобусные и пешеходные экскурсии "По местам Александра Колчака".

Омский государственный историко-краеведческий музей планирует проводить ежедневные автобусные и пешеходные экскурсии "По местам А. В. Колчака". Профессиональные экскурсоводы расскажут достоверные научно доказанные факты и легенды об одной из самых интересных и неоднозначных фигур в истории России ХХ века - Александре Колчаке.

Как отметили в музее, экскурсия проходит по следующему маршруту: дом купца К. А. Батюшкина, генерал-губернаторский дворец, сквер Борцов революции, Соборная площадь, Омский государственный университет путей сообщения и другие значимые места города, где бывал адмирал.

Теги  •  #Александр Колчак #Омский историко-краеведческий музей #экскурсия

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