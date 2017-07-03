В Омске туристов будут водить "По местам Колчака"

В омском музее организовали автобусные и пешеходные экскурсии "По местам Александра Колчака".

Омский государственный историко-краеведческий музей планирует проводить ежедневные автобусные и пешеходные экскурсии "По местам А. В. Колчака". Профессиональные экскурсоводы расскажут достоверные научно доказанные факты и легенды об одной из самых интересных и неоднозначных фигур в истории России ХХ века - Александре Колчаке.

Как отметили в музее, экскурсия проходит по следующему маршруту: дом купца К. А. Батюшкина, генерал-губернаторский дворец, сквер Борцов революции, Соборная площадь, Омский государственный университет путей сообщения и другие значимые места города, где бывал адмирал.