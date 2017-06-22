В Омске с четвёртого этажа упал двухлетний ребёнок
Происшествия  •  22 июня 2017, 09:46, последнее обновление 22 июня 2017, 09:54  •  печать

В Омске с четвёртого этажа упал двухлетний ребёнок

Автор:

С тяжёлыми травмами мальчик доставлен в больницу. Он находится в реанимационном отделении.

Когда случилась трагедия, дома находились мама малыша и его старший брат. Мальчик, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, залез на подоконник в кухне и опёрся на москитную сетку. Она не выдержала веса двухлетнего мальчика, и он упал с четвёртого этажа на газон.

- В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении. По данному факту проводится дальнейшая проверка, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Стражи правопорядка также подчеркнули, что ребёнок воспитывается в благополучной семье. К уголовной и административной ответственности его родители не привлекались.

Добавим, с начала этого года, зарегистрировано два случая падения детей с окон. В 2016-м органами правопорядка зарегистрировано девять подобных фактов.

Теги  •  #окно #полиция #реанимация

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Злата Маркова  •  22 июня 2017, 11:12

Такие случаи бывают и родителям везет, если сетки выдерживают. Нельзя оставлять окно открытым, если дома маленький ребенок.

Ответить
Анна Мишина  •  22 июня 2017, 10:01

Да, за маленькими детьми нужен глаз да глаз. Надеюсь ребенок поправится.

Ответить
Последние новости
В Омске ко Дню города запустят "Трамвай радости"  •  сегодня, 16:36
Омский Роспотребнадзор отверг обвинение в гонениях на белок  •  сегодня, 16:13
К осени в Омске отремонтируют ещё две дороги  •  сегодня, 15:51
Тарифы на горячую и холодную воду возрастут почти на 6 %  •  сегодня, 15:36  •   1
Счётная палата припомнила Мединскому недостроенные омские объекты  •  сегодня, 15:10
Власти Омска не будут экономить на салюте в честь Дня города  •  сегодня, 14:59  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400