В Омске с четвёртого этажа упал двухлетний ребёнок

С тяжёлыми травмами мальчик доставлен в больницу. Он находится в реанимационном отделении.

Когда случилась трагедия, дома находились мама малыша и его старший брат. Мальчик, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, залез на подоконник в кухне и опёрся на москитную сетку. Она не выдержала веса двухлетнего мальчика, и он упал с четвёртого этажа на газон.

- В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении. По данному факту проводится дальнейшая проверка, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Стражи правопорядка также подчеркнули, что ребёнок воспитывается в благополучной семье. К уголовной и административной ответственности его родители не привлекались.

Добавим, с начала этого года, зарегистрировано два случая падения детей с окон. В 2016-м органами правопорядка зарегистрировано девять подобных фактов.