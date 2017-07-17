В Омске школьник на мопеде въехал в бордюр
Происшествия  •  17 июля 2017, 12:20, последнее обновление 17 июля 2017, 12:26  •  печать

В Омске школьник на мопеде въехал в бордюр

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В Омске 16-летний подросток без прав врезался в бордюр, когда съезжал с моста. Школьник доставлен в больницу.

Вчера, 16 июля, около 17:15 в дежурную часть автоинспекции поступило сообщение о ДТП на улице 22-го Декабря. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 16-летний водитель мопеда ехал по виадуку со стороны улицы Олега Кошевого в сторону улицы 22-го Апреля. В районе спуска школьник врезался в бордюрный камень, расположенный слева по ходу движения.

В результате ДТП подросток доставлен в больницу. В отношении него возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #мопед #школьник

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  17 июля 2017, 12:32

Во время летних каникул надо максимально занять детей и держать их всегда в поле зрения иначе подобных ситуаций будет не избежать.

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Сергей Кузнецов  •  17 июля 2017, 13:17

Как за ним шестнадцатилетним на мопеде уследишь? Да он к тому же еще и без прав!

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