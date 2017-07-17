В Омске школьник на мопеде въехал в бордюр

В Омске 16-летний подросток без прав врезался в бордюр, когда съезжал с моста. Школьник доставлен в больницу.

Вчера, 16 июля, около 17:15 в дежурную часть автоинспекции поступило сообщение о ДТП на улице 22-го Декабря. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 16-летний водитель мопеда ехал по виадуку со стороны улицы Олега Кошевого в сторону улицы 22-го Апреля. В районе спуска школьник врезался в бордюрный камень, расположенный слева по ходу движения.

В результате ДТП подросток доставлен в больницу. В отношении него возбуждено административное дело по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Полиция проводит проверку.