Ветеранам Омской области вернут доплаты к пенсиям
Экономика  •   6 июля 2017, 11:52, последнее обновление 6 июля 2017, 12:36  •  печать

Ветеранам Омской области вернут доплаты к пенсиям

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Законодатели проголосовали за возврат надбавки пенсионерам, носящим звание "Ветеран Омской области".

Сегодня, 6 июля, на заседании Законодательного собрания Омской области рассматривался вопрос о возобновлении одной из мер материальной поддержки. Напомним, с 1 января 2017 года региональное правительство отменило ежемесячную надбавку в 550 рублей за звание "Ветеран Омской области" для пенсионеров, чей доход превышал 175 % прожиточного минимума (более 14 000 руб.). Льготы лишились 17 тысяч человек. За счёт сэкономленных средств в апреле пенсии были увеличены примерно на 50 руб.

Отмена надбавки вызвала возмущение омских пенсионеров. В итоге вопрос был вынесен на обсуждение в Заксобрание. За возврат материальной поддержки сегодня проголосовало подавляющее большинство парламентариев - 39 из 41.

Теги  •  #доплата #Заксобрание #пенсионер

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