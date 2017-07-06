Ветеранам Омской области вернут доплаты к пенсиям

Сегодня, 6 июля, на заседании Законодательного собрания Омской области рассматривался вопрос о возобновлении одной из мер материальной поддержки. Напомним, с 1 января 2017 года региональное правительство отменило ежемесячную надбавку в 550 рублей за звание "Ветеран Омской области" для пенсионеров, чей доход превышал 175 % прожиточного минимума (более 14 000 руб.). Льготы лишились 17 тысяч человек. За счёт сэкономленных средств в апреле пенсии были увеличены примерно на 50 руб.

Отмена надбавки вызвала возмущение омских пенсионеров. В итоге вопрос был вынесен на обсуждение в Заксобрание. За возврат материальной поддержки сегодня проголосовало подавляющее большинство парламентариев - 39 из 41.