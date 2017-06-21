В Омской области ВАЗ сбил 9-летнего велосипедиста

Вчера, 20 июня, в 19:40 в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району позвонили из больницы и сообщили о ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место происшествия полицейские узнали, что 49-летний водитель ВАЗ-21102 ехал по улице Первомайской в сторону улицы Транспортной в посёлке Черлак. В районе перекрёстка улиц Первомайской и Почтовой автомобилист сбил велосипедиста. В результате ДТП 9-летний мальчик был доставлен в больницу.

В этот же день под колеса автомобиля попал другой юный пешеход. ДТП произошло в Омске на улице Полторацкого во дворе дома. 8-летний мальчик был доставлен в больницу, откуда его отпустили после осмотра врачей.