В Омске поймали подростка, который в грузовом поезде хотел уехать на Алтай

17-летнему парню мама сама дала денег на поездку. Правда, думала, что сын купит билет на пассажирский поезд.

На станции "Входная" сотрудники линейного отдела полиции через камеры видеонаблюдения заметили в одном из пустых полувагонов грузового поезда двух людей. Выяснилось, что это два парня 17 и 18 лет - жители Тюмени.

- В ходе работы установлено, что несовершеннолетний вместе со своим другом направлялись в Республику Алтай. Мама разрешила сыну-подростку в сопровождении 18-летнего друга съездить на отдых и дала денег для покупки проездных билетов на пассажирский поезд, - сообщили омские полицейские.

Но друзья решили сэкономить и вместо пассажирского поезда сели на грузовой. Так они и добрались до Омска.

Старшему из друзей стражи правопорядка помогли купить билет до Тюмени, а подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних до приезда мамы. В настоящее время юный путешественник вернулся домой в сопровождении родительницы.