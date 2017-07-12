В Омске поймали подростка, который в грузовом поезде хотел уехать на Алтай

На станции "Входная" сотрудники линейного отдела полиции через камеры видеонаблюдения заметили в одном из пустых полувагонов грузового поезда двух людей. Выяснилось, что это два парня 17 и 18 лет - жители Тюмени.
- В ходе работы установлено, что несовершеннолетний вместе со своим другом направлялись в Республику Алтай. Мама разрешила сыну-подростку в сопровождении 18-летнего друга съездить на отдых и дала денег для покупки проездных билетов на пассажирский поезд, - сообщили омские полицейские.
Но друзья решили сэкономить и вместо пассажирского поезда сели на грузовой. Так они и добрались до Омска.
Старшему из друзей стражи правопорядка помогли купить билет до Тюмени, а подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних до приезда мамы. В настоящее время юный путешественник вернулся домой в сопровождении родительницы.
Думаю, что полиции надо провести беседу не только с мамой, но и с ребенком и рассказать чем это ему грозит. А так ужас конечно.
Вот это сэкономисты)) - теперь мать 17-летнего потратила денег на порядок больше, чем давала своему сынишке на проезд, а дома, думаю, его ждет увлекательная беседа о преимуществах путешествия в пассажирских вагонах...