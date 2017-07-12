В Омске поймали подростка, который в грузовом поезде хотел уехать на Алтай
Происшествия  •  12 июля 2017, 17:38, последнее обновление 12 июля 2017, 17:42  •  печать

В Омске поймали подростка, который в грузовом поезде хотел уехать на Алтай

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17-летнему парню мама сама дала денег на поездку. Правда, думала, что сын купит билет на пассажирский поезд.

На станции "Входная" сотрудники линейного отдела полиции через камеры видеонаблюдения заметили в одном из пустых полувагонов грузового поезда двух людей. Выяснилось, что это два парня 17 и 18 лет - жители Тюмени.

- В ходе работы установлено, что несовершеннолетний вместе со своим другом направлялись в Республику Алтай. Мама разрешила сыну-подростку в сопровождении 18-летнего друга съездить на отдых и дала денег для покупки проездных билетов на пассажирский поезд, - сообщили омские полицейские.

Но друзья решили сэкономить и вместо пассажирского поезда сели на грузовой. Так они и добрались до Омска.

Старшему из друзей стражи правопорядка помогли купить билет до Тюмени, а подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних до приезда мамы. В настоящее время юный путешественник вернулся домой в сопровождении родительницы.

Теги  •  #поезд #полиция #Республика Алтай

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Комментарии
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Ада С  •  12 июля 2017, 20:09

Думаю, что полиции надо провести беседу не только с мамой, но и с ребенком и рассказать чем это ему грозит. А так ужас конечно.

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Таис Афинская  •  12 июля 2017, 18:33

Вот это сэкономисты)) - теперь мать 17-летнего потратила денег на порядок больше, чем давала своему сынишке на проезд, а дома, думаю, его ждет увлекательная беседа о преимуществах путешествия в пассажирских вагонах...

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