Огромный смерч снова обрушился на Омскую область
Происшествия  •  12 июля 2017, 17:22, последнее обновление 12 июля 2017, 17:23  •  печать

Огромный смерч снова обрушился на Омскую область

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В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фотографии, на которых запечатлён смерч.

Закрутившиеся в столб воздушные потоки с пылью и песком, спускающиеся из дождевых облаков, зафиксировали ещё 10 июля жители Исилькуля. Снимки природного явления были опубликованы в паблике "ЧП Омск". В объектив фотокамеры попал огромный смерч, который пришёл вместе с сильным ветром и ливнем. В комментариях многие пишут, что это хоть и опасное, но красивое и необычное зрелище.

  

Добавим, что как отмечают синоптики, данное природное явление связано с неравномерностью прогрева воздуха на сравнительно небольших расстояниях. Сильные ливни, грозы, град и смерчи напрямую зависят от температуры воздуха: чем выше температура и влажность, тем более неустойчивая атмосфера, а вместе с тем увеличивается интенсивность и повторяемость этих природных явлений.

Теги  •  #Исилькуль #смерч #ураган

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Комментарии
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Лилия Тимченко  •  12 июля 2017, 19:42

Да уж , такой смерч лучше наблюдать или по телевизору, или на фото. Он хоть никаких разрушений может и не принести, но рядом с ним не хотелось бы оказаться.

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Денис Колесников  •  12 июля 2017, 17:35

Просто идеальное лето, давно таких не было :( Надеюсь, хоть никаких разрушений и убытков этот смерч не принёс?

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