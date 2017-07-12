Огромный смерч снова обрушился на Омскую область

Закрутившиеся в столб воздушные потоки с пылью и песком, спускающиеся из дождевых облаков, зафиксировали ещё 10 июля жители Исилькуля. Снимки природного явления были опубликованы в паблике "ЧП Омск". В объектив фотокамеры попал огромный смерч, который пришёл вместе с сильным ветром и ливнем. В комментариях многие пишут, что это хоть и опасное, но красивое и необычное зрелище.

Добавим, что как отмечают синоптики, данное природное явление связано с неравномерностью прогрева воздуха на сравнительно небольших расстояниях. Сильные ливни, грозы, град и смерчи напрямую зависят от температуры воздуха: чем выше температура и влажность, тем более неустойчивая атмосфера, а вместе с тем увеличивается интенсивность и повторяемость этих природных явлений.