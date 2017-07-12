Экс-начальник МРСК Сибири нарубил дров на миллионный штраф

Сегодня, 12 июля, Большереченский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего начальника МРСК Сибири "Омскэнерго" ПО СЭС" "Большереченский РЭС". Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в суде было установлено, что в период с сентября 2016 г. по май 2017 г., занимая вышеуказанную должность, в отсутствие договора купли-продажи экс-начальник дал своим подчинённым указание произвести вырубку деревьев на территории лесополосы с целью последующего строительства линии электропередач к павильону местного предпринимателя.

- В результате его незаконных действий было срублено 119 берёз и сосен. Ущерб от незаконной порубки превысил 460 тыс. руб. Вину в совершении преступления бывший начальник Большереченского района электрических сетей признал частично, - сообщили в ведомстве.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также обязали в полном объёме возместить нанесённый государству материальный ущерб.