Водитель с эпилепсией спровоцировал крупное ДТП - соцсети

ДТП произошло в пятницу, 7 июля, напротив магазина "Океан". Автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения и протаранил три машины. основной удар пришёлся на Volkswagen Golf, у которого оторвало колесо.
Как сообщают очевидцы, водитель за рулём Ford потерял сознание из-за приступа эпилепсии. Его госпитализировали. Сообщений о других пострадавших нет.
Добавим, что российское законодательство запрещает людям с эпилепсией управлять транспортом независимо от категории.
А если бы была остановка? а если это был не гольф,а автобус с детьми? люди совсем не думают!!!
Навряд-ли это был первый случай эпилепсии у водителя и если так, то я не понимаю, что он вообще делал за рулям с такой болячкой.
Ещё и не с такими болячками за руль лезут, благо за денежку можно любые проблемы решить, в том числе и с медкомиссией.
Эпилептик за рулем - это страшно, еще хорошо, что обошлось без жертв. Считаю, что в данной ситуации нужно наказывать не только виновника ДТП, но и врача, выдавшего ему медсправку.
Считаю, что тоже нужно привлечь человека который выдал справку о состоянии здоровья.
Раз можно купить любую справку и диплом, то и мед. справки можно без проблем достать, вот только никто не думает, чего это может стоить.