Водитель с эпилепсией спровоцировал крупное ДТП - соцсети

На Иртышской набережной столкнулись четыре автомобиля. Как говорят очевидцы, у виновника аварии случился приступ.

ДТП произошло в пятницу, 7 июля, напротив магазина "Океан". Автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения и протаранил три машины. основной удар пришёлся на Volkswagen Golf, у которого оторвало колесо.

Как сообщают очевидцы, водитель за рулём Ford потерял сознание из-за приступа эпилепсии. Его госпитализировали. Сообщений о других пострадавших нет.

Добавим, что российское законодательство запрещает людям с эпилепсией управлять транспортом независимо от категории.