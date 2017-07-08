Водитель с эпилепсией спровоцировал крупное ДТП - соцсети
Происшествия  •   8 июля 2017, 10:44, последнее обновление 8 июля 2017, 11:54  •  печать

Водитель с эпилепсией спровоцировал крупное ДТП - соцсети

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На Иртышской набережной столкнулись четыре автомобиля. Как говорят очевидцы, у виновника аварии случился приступ.

ДТП произошло в пятницу, 7 июля, напротив магазина "Океан". Автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения и протаранил три машины. основной удар пришёлся на Volkswagen Golf, у которого оторвало колесо.

Как сообщают очевидцы, водитель за рулём Ford потерял сознание из-за приступа эпилепсии. Его госпитализировали. Сообщений о других пострадавших нет.

 

Добавим, что российское законодательство запрещает людям с эпилепсией управлять транспортом независимо от категории.

Теги  •  #авария #видео #ДТП #Иртышская набережная

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Комментарии
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Mitya Mikhal  •  8 июля 2017, 16:33

А если бы была остановка? а если это был не гольф,а автобус с детьми? люди совсем не думают!!!

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Макс Павлов  •  8 июля 2017, 15:05

Навряд-ли это был первый случай эпилепсии у водителя и если так, то я не понимаю, что он вообще делал за рулям с такой болячкой.

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Анна Орлова  •  8 июля 2017, 16:05

Ещё и не с такими болячками за руль лезут, благо за денежку можно любые проблемы решить, в том числе и с медкомиссией.

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Юля Пучкова  •  8 июля 2017, 13:35

Эпилептик за рулем - это страшно, еще хорошо, что обошлось без жертв. Считаю, что в данной ситуации нужно наказывать не только виновника ДТП, но и врача, выдавшего ему медсправку.

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Шатохина Дана  •  8 июля 2017, 16:41

Считаю, что тоже нужно привлечь человека который выдал справку о состоянии здоровья.

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Алёна Ярошевич  •  8 июля 2017, 12:33

Раз можно купить любую справку и диплом, то и мед. справки можно без проблем достать, вот только никто не думает, чего это может стоить.

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