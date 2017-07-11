В одном из омских дворов загорелась пассажирская "Газель"

Сегодня, 11 июля, в районе 8 часов утра возле дома № 48 на улице Химиков загорелась припаркованная "Газель". Снимки с места происшествия были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" на странице паблика "ЧП Омск". На место происшествия прибыла команда спасателей, которые локализовали очаг возгорания за несколько минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправность систем и узлов электрооборудования. Огнём уничтожена передняя часть кузова и повреждён моторный отсек.

Фото: vk.com/chp55