В одном из омских дворов загорелась пассажирская "Газель"
Происшествия  •  11 июля 2017, 10:55, последнее обновление 11 июля 2017, 11:04  •  печать

В одном из омских дворов загорелась пассажирская "Газель"

Автор:

У автомобиля пострадал передний бампер и отсек мотора.

Сегодня, 11 июля, в районе 8 часов утра возле дома № 48 на улице Химиков загорелась припаркованная "Газель". Снимки с места происшествия были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" на странице паблика "ЧП Омск". На место происшествия прибыла команда спасателей, которые локализовали очаг возгорания за несколько минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправность систем и узлов электрооборудования. Огнём уничтожена передняя часть кузова и повреждён моторный отсек.

Фото: vk.com/chp55

Теги  •  #возгорание #газель #двор #пожар

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора  •  сегодня, 13:41  •   1
В Таре завершается реставрация старейшей церкви Омской области  •  сегодня, 12:58  •  
В Омске подешевели антибиотки и поливитамины  •  сегодня, 12:49
Движение на ставшей односторонней улице Пушкина регулируют сотрудники ГИБДД  •  сегодня, 12:38
Омич стал лучшим в Европе шахматистом-юниором  •  сегодня, 12:00
В Омской области избившие задержанного полицейские получили условные сроки  •  сегодня, 11:37  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400