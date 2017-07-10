Из-за пожара в омской многоэтажке эвакуировали двадцать человек

Возгорание произошло в электрощитовой. Дым быстро начал распространятся по этажам.

Пожар произошёл в девятиэтажном доме по ул. 11-я Чередовая. На момент прибытия пожарных плотным дымом заволокло три первых этажа. Спасателям пришлось эвакуировать 21 жильца многоэтажки.

- Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану, - пояснили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В ликвидации пожара участвовало 19 спасателей, привлекались шесть пожарных автомобилей.