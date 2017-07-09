В Омске столкнулись ВАЗ и троллейбус с пассажирами
Происшествия  •   9 июля 2017, 17:32  •  печать

В Омске столкнулись ВАЗ и троллейбус с пассажирами

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Водитель автомобиля ВАЗ пытался проскочить перед троллейбусом, однако манёвр ему не удался, и легковушка врезалась в электротранспорт.

Сегодня, 9 июля, на Космическом проспекте произошло ДТП. Как сообщили в региональном УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по проспекту в сторону улицы Индустриальная, не уступил дорогу на перекрёстке двигавшемуся во встречном направлении троллейбусу №3 ("ЖД Вокзал - ул. Романенко") и врезался в него.

В салоне троллейбуса находилось 10 человек. В результате аварии пострадало два человека: водитель ВАЗа и 58-летняя пассажирка. После осмотра медиков они были отпущены.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины происшествия. 

Теги  •  #ДТП #Космический проспект #троллейбус

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