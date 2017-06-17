В Омске задержали серийного грабителя

В отдел полиции № 4 начали поступать заявления от омичей о кражах из гаражей. Оперативники стали отрабатывать версии, проверять лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В итоге личность злоумышленника удалось установить – им оказался 32-летний омич, который был четырежды судим за аналогичные преступления. Он вскрывал замки путём подбора ключа. Похищенное имущество сбывал в ломбарды. Общая сумма причинённого ущерба составила 16,5 тыс. руб.

Аналогичное обращение поступило и в городской отдел полиции № 9 от жителя Центрального округа, который сообщил, что из его гаража на 10 лет Октября похищены велосипеды и бытовая техника. Сумма ущерба – 28 тыс. руб.

Выяснилось, что кражу совершил бомж, сорвав навесной замок и украв из гаража два велосипеда и две микроволновые печи. Один велосипед он сдал в ломбард, остальное имущество продал на улице случайным прохожим.