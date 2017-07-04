Омский строитель, похитивший девять миллионов рублей, сбежал от суда

В Омске в розыск объявлен 35-летний бизнесмен Илья Щербин. Об этом сообщает ИА "Омск-Информ". Коммерческий директор ООО "СтройСервисТорг" скрылся накануне выступления в суде с последним словом, хотя ранее являлся на все заседания. Дело рассматривалось в Куйбышевском суде.

Щербин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он представлялся руководителем ООО "Таврический кирпичный завод" и заключал договоры купли-продажи квартир в строящихся домах города. Он смог убедить людей в том, что этими квартирами с его фирмой рассчитались застройщики за поставленный кирпич. Обманутыми оказались четыре омича. Предпринимателю таким образом удалось похитить 9,4 млн руб.