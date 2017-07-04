Омский строитель, похитивший девять миллионов рублей, сбежал от суда
Происшествия  •   4 июля 2017, 19:31, последнее обновление 4 июля 2017, 19:38  •  печать

Омский строитель, похитивший девять миллионов рублей, сбежал от суда

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Коммерческий директор ООО "СтройСервисТорг" Илья Щербин скрылся накануне его обращения перед судом с последним словом.

В Омске в розыск объявлен 35-летний бизнесмен Илья Щербин. Об этом сообщает ИА "Омск-Информ". Коммерческий директор ООО "СтройСервисТорг" скрылся накануне выступления в суде с последним словом, хотя ранее являлся на все заседания. Дело рассматривалось в Куйбышевском суде.

Щербин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он представлялся руководителем ООО "Таврический кирпичный завод" и заключал договоры купли-продажи квартир в строящихся домах города. Он смог убедить людей в том, что этими квартирами с его фирмой рассчитались застройщики за поставленный кирпич. Обманутыми оказались четыре омича. Предпринимателю таким образом удалось похитить 9,4 млн руб.

Теги  •  #долевое строительство #розыск #суд

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