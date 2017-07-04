В Омске закрыли ещё два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ и дипломов
Происшествия  •   4 июля 2017, 12:07, последнее обновление 4 июля 2017, 12:09  •  печать

В Омске закрыли ещё два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ и дипломов

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По иску прокуратуры суд постановил ограничить доступ к двум омским сайтам, которые предлагали поддельные документы об образовании.

Как сообщает областная прокуратура, сайты с запрещённой к распространению на территории России рекламой были обнаружены в ходе мониторинга прокуратурой Советского округа. На страницах данных порталов содержалась информация о возможности приобретения свидетельств о результатах ЕГЭ, аттестатов о среднем (полном) общем образовании, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании. Напомним, что ещё в начале июня в Омске суд постановил ограничить доступ к двум сайтам, на которых можно было купить свидетельства ЕГЭ и дипломы об образовании.

- Из содержания размещённой на сайтах информации следует, что любой желающий за денежное вознаграждение может приобрести поддельные свидетельства о результатах ЕГЭ, аттестаты об образовании, дипломы. Распространение указанной информации противоречит целям и задачам федерального законодательства, подрывает авторитет государства, системы образования, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Советского округа направила в суд заявление о признании размещённой на данных сайтах информации, запрещённой к распространению в РФ. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Теги  •  #подделка #прокуратура #суд

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Комментарии
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Игорь Х  •  4 июля 2017, 13:50

Интересно, продаваемые на сайтах дипломы были поддельными или "почти настоящими"?

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