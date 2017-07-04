В Омске ночью горело три дома
Происшествия  •   4 июля 2017, 09:38, последнее обновление 4 июля 2017, 11:09  •  печать

В Омске ночью горело три дома

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Пожар произошёл на улице Совхозная. Очевидцы сообщают о мощном хлопке и пострадавших.

Более четырёх часов омские спасатели тушили три частных дома на ул. Совхозной в Центральном округе. На момент прибытия пожарных горело два дома и надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние дома и рядом стоящие автомобили.

В итоге, два дома сгорели полностью, на третьем повреждён сайдинг. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. О пострадавших не сообщается.

Теги  •  #видео #МЧС #пожар

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Комментарии
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Анна Мишина  •  4 июля 2017, 10:02

Если причина пожара неосторожность при курении, то причем здесь хлопок?

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Виктор Леонов  •  4 июля 2017, 10:30

Как причем? Если при курении произошло возгорание, то за ним мог последовать взрыв газа, например.

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