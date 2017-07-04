В Омске ночью горело три дома

Пожар произошёл на улице Совхозная. Очевидцы сообщают о мощном хлопке и пострадавших.

Более четырёх часов омские спасатели тушили три частных дома на ул. Совхозной в Центральном округе. На момент прибытия пожарных горело два дома и надворные постройки. Была угроза перехода огня на соседние дома и рядом стоящие автомобили.

В итоге, два дома сгорели полностью, на третьем повреждён сайдинг. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. О пострадавших не сообщается.