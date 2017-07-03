На омском заводе подъёмных машин насмерть разбился рабочий

Как рассказали в СУ СК России по Омской области, на территории завода находится полуразрушенное здание бывшего цеха, с которого и упал рабочий. Инцидент произошёл в районе 17:00, причины ЧП выясняются.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в минувшую субботу на омском заводе подъёмных машин - 28-летний рабочий погиб, упав с высоты 15 м.
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Если в крови разбившегося рабочего обнаружат алкоголь, никаких компенсаций не будет.
Если все произошло в здании бывшего цеха, то будут валить на рабочего, что не на рабочем месте был и не соблюдал правила безопасности, чтобы не выплачивать компенсации.