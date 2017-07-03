На омском заводе подъёмных машин насмерть разбился рабочий

Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в минувшую субботу на омском заводе подъёмных машин - 28-летний рабочий погиб, упав с высоты 15 м.

Как рассказали в СУ СК России по Омской области, на территории завода находится полуразрушенное здание бывшего цеха, с которого и упал рабочий. Инцидент произошёл в районе 17:00, причины ЧП выясняются.