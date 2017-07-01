На птицефабрике в Омском районе погиб рабочий
Происшествия  •   1 июля 2017, 17:13, последнее обновление 1 июля 2017, 17:17  •  печать

На птицефабрике в Омском районе погиб рабочий

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На месте происшествия работают следователи.

Сегодня, 1 июля, около 7:00 на территории птицефабрики ЗАО "Иртышское", находящейся в Омском районе, погиб рабочий. По предварительным данным, он не был официально трудоустроен.

Как сообщает "12 канал" со ссылкой на местных жителей, несчастный случай произошёл, когда мужчина разбирал стену в одном из производственных помещений вместе с бригадой рабочих.

Как сообщили в региональном СКР, в данный момент проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Уголовное дело пока не было возбуждено.

Теги  •  #птицефабрика #следственный комитет

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Комментарии
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Иван Яковлев  •  1 июля 2017, 17:38

Пока у нас маленькие зарплаты, мы будем шабашить. Нет шабашек нет подобных случаев.

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