На птицефабрике в Омском районе погиб рабочий

Сегодня, 1 июля, около 7:00 на территории птицефабрики ЗАО "Иртышское", находящейся в Омском районе, погиб рабочий. По предварительным данным, он не был официально трудоустроен.

Как сообщает "12 канал" со ссылкой на местных жителей, несчастный случай произошёл, когда мужчина разбирал стену в одном из производственных помещений вместе с бригадой рабочих.

Как сообщили в региональном СКР, в данный момент проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Уголовное дело пока не было возбуждено.