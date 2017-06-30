На оживлённой омской магистрали автомобилем управлял ребёнок
Происшествия  •  30 июня 2017, 12:06  •  печать

На оживлённой омской магистрали автомобилем управлял ребёнок

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Отец мальчика посадил его за руль, обучая азам вождения.

Очевидец в паблике "ЧП Омск" выложил видео, на котором заснят маленький ребёнок, управляющий авто отечественного производства. Съёмка ведётся на одной из оживлённых магистралей города - ул. 4-й Челюскинцев. Мальчик даже отвлёкся на пару секунд, чтобы помахать рукой на камеру.

- Всю улицу они проехали таким незамысловатым образом, на аварийке, скорость около 40 километров в час, - добавляет автор видео.

Добавим, что мнения омичей о подобной ситуации разделились. У нерадивого отца нашлись как защитники, так и те, кто осудил его поступок. По всей видимости, этим видео, получившим широкий общественный резонанс, заинтересуется омская полиция.

Фото: скрин с видео "ЧП Омск"

Теги  •  #дороги #правила дорожного движения

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  30 июня 2017, 13:57

Безответственно пускать ребенка за руль в городе. Риск неоправданный из-за возможных аварий.

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