Омские росгвардейцы пресекли массовую драку в Чкаловске
Происшествия  •  27 июня 2017, 16:43, последнее обновление 27 июня 2017, 17:00  •  печать

Омские росгвардейцы пресекли массовую драку в Чкаловске

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Сотрудники Росгвардии предотвратили массовую драку, которую спровоцировали трое мужчин, попросивших закурить.

Вчера, 26 июня, в три часа ночи экипаж Росгвардии получил сигнал от патрульно-постовой службы о необходимости вмешаться в драку, которая произошла на Космическом проспекте. Ближайшая группа задержания прибыла по указанному адресу.

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии смогли предотвратить драку с участием трёх девушек и четырёх мужчин. У одной из участниц конфликта они заметили кровотечение из уха и вызвали скорую.

Омичка рассказала, что вместе с двумя знакомыми и молодым человеком находилась на остановке общественного транспорта. К ним подошли трое мужчин, попросивших закурить, после чего между ними произошёл конфликт, перешедший в драку.

Один из нападавших сорвал с её уха золотую серёжку и попытался скрыться. Однако он был опознан и задержан правоохранителями. Потерпевшая была госпитализирована с разрывом мочки уха, а фигуранты драки переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Проверяется версия о попытке грабежа.

Теги  •  #драка #Росгвардия #серьги

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Комментарии
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Влад Никитин  •  27 июня 2017, 19:08

Скорее всего, это была попытка грабежа, а не массовая драка. Гвардейцы молодцы, оперативно и четко сработали.

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