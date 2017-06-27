Омские росгвардейцы пресекли массовую драку в Чкаловске

Вчера, 26 июня, в три часа ночи экипаж Росгвардии получил сигнал от патрульно-постовой службы о необходимости вмешаться в драку, которая произошла на Космическом проспекте. Ближайшая группа задержания прибыла по указанному адресу.

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии смогли предотвратить драку с участием трёх девушек и четырёх мужчин. У одной из участниц конфликта они заметили кровотечение из уха и вызвали скорую.

Омичка рассказала, что вместе с двумя знакомыми и молодым человеком находилась на остановке общественного транспорта. К ним подошли трое мужчин, попросивших закурить, после чего между ними произошёл конфликт, перешедший в драку.

Один из нападавших сорвал с её уха золотую серёжку и попытался скрыться. Однако он был опознан и задержан правоохранителями. Потерпевшая была госпитализирована с разрывом мочки уха, а фигуранты драки переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Проверяется версия о попытке грабежа.