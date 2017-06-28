В ДТП под Омском погиб 37-летний пассажир ВАЗа

Сегодня, 28 июня, около 2 часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Челябинск - Новосибирск. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции предварительно выяснили, что 40-летний водитель автомобиля Toyota Isis ехал по трассе Челябинск - Новосибирск в сторону Калачинска. В районе 872 км он врезался в ВАЗ-21074, за рулём которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка ВАЗа была осмотрена врачами и отпущена, а 35-летняя - доставлена в больницу. 37-летний пассажир ВАЗа скончался в медицинском учреждении.

Отметим, что в отношении водителя ВАЗа-21074 возбуждено административное дело за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Полиция проводит проверку.