В ДТП под Омском погиб 37-летний пассажир ВАЗа
Происшествия  •  28 июня 2017, 15:24  •  печать

В ДТП под Омском погиб 37-летний пассажир ВАЗа

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На 872 км автодороги Челябинск - Новосибирск произошло смертельное ДТП, в котором погиб пассажир ВАЗа.

Сегодня, 28 июня, около 2 часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Челябинск - Новосибирск. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции предварительно выяснили, что 40-летний водитель автомобиля Toyota Isis ехал по трассе Челябинск - Новосибирск в сторону Калачинска. В районе 872 км он врезался в ВАЗ-21074, за рулём которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка ВАЗа была осмотрена врачами и отпущена, а 35-летняя - доставлена в больницу. 37-летний пассажир ВАЗа скончался в медицинском учреждении.

Отметим, что в отношении водителя ВАЗа-21074 возбуждено административное дело за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #пассажир

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