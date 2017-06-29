Полицейская собака нашла омича, обокравшего ВАЗ

Вчера, около 4:15 в дежурную часть исилькульской полиции обратился местный житель, который рассказал, что из его автомобиля ВАЗ-21074, припаркованного возле дома, похищены вещи. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, узнала, что пропали автомагнитола, акустические колонки и автомобильная аккумуляторная батарея.

Кинолог старший лейтенант полиции Елена Курашова вместе со служебной овчаркой Сармой нашли место, где мог скрыться злоумышленник: собака привела полицейских к подъезду 3-этажного дома. Участковый уполномоченный предположил, в какую квартиру стоит направиться в первую очередь.

В ней сотрудники полиции увидели пьяных омичей. Один из них оказался причастен к совершению преступления. Также в квартире было обнаружено похищенное, которое после следственных действий будет возвращено владельцу.

Подозреваемым оказался ранее многократно судимый 44-летний житель Исилькуля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.