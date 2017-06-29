Полицейская собака нашла омича, обокравшего ВАЗ
Происшествия  •  29 июня 2017, 12:29, последнее обновление 29 июня 2017, 12:32  •  печать

Полицейская собака нашла омича, обокравшего ВАЗ

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Рецидивист вытащил из ВАЗа автомагнитолу, акустические колонки и аккумулятор.

Вчера, около 4:15 в дежурную часть исилькульской полиции обратился местный житель, который рассказал, что из его автомобиля ВАЗ-21074, припаркованного возле дома, похищены вещи. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, узнала, что пропали автомагнитола, акустические колонки и автомобильная аккумуляторная батарея.

Кинолог старший лейтенант полиции Елена Курашова вместе со служебной овчаркой Сармой нашли место, где мог скрыться злоумышленник: собака привела полицейских к подъезду 3-этажного дома. Участковый уполномоченный предположил, в какую квартиру стоит направиться в первую очередь.

В ней сотрудники полиции увидели пьяных омичей. Один из них оказался причастен к совершению преступления. Также в квартире было обнаружено похищенное, которое после следственных действий будет возвращено владельцу.

Подозреваемым оказался ранее многократно судимый 44-летний житель Исилькуля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.

Теги  •  #ВАЗ #кража #рецидивист

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Комментарии
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Злата Маркова  •  29 июня 2017, 14:39

Сарма доказала, что не зря ее учили всем премудростям розыскного дела. Побольше бы таких помощников.

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