Омский предприниматель-отельер хотел скрыть от государства миллион рублей

Бизнесмен отправил в налоговую фальшивые декларации, чтобы получить возмещение из бюджета. Омские следователи возбудили уголовное дело.

Следственными органами СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Подозреваемым стал омский предприниматель, занимающийся гостиничным бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, он направил в налоговый орган налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих возмещению из бюджета, и представил заявления о перечислении сумм НДС, исчисленных к возмещению, на свой расчётный счёт. Таким образом он причинил ущерб бюджету на сумму 1,2 млн руб., похитив эти деньги, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Следователи проводят обыски, изъята необходимая документация. Расследование продолжается.

По нашим данным, речь идет о гостинице "Разумовский", которая располается в городке Нефтяников. Его владельцы позиционируют гостиницу как эксклюзивный отель премиум-класса.