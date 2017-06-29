Омский предприниматель-отельер хотел скрыть от государства миллион рублей
Происшествия  •  29 июня 2017, 10:04, последнее обновление 29 июня 2017, 11:08  •  печать

Омский предприниматель-отельер хотел скрыть от государства миллион рублей

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Бизнесмен отправил в налоговую фальшивые декларации, чтобы получить возмещение из бюджета. Омские следователи возбудили уголовное дело.

Следственными органами СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Подозреваемым стал омский предприниматель, занимающийся гостиничным бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, он направил в налоговый орган налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих возмещению из бюджета, и представил заявления о перечислении сумм НДС, исчисленных к возмещению, на свой расчётный счёт. Таким образом он причинил ущерб бюджету на сумму 1,2 млн руб., похитив эти деньги, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Следователи проводят обыски, изъята необходимая документация. Расследование продолжается.

По нашим данным, речь идет о гостинице "Разумовский", которая располается в городке Нефтяников. Его владельцы позиционируют гостиницу как эксклюзивный отель премиум-класса.

Теги  •  #гостиница #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  29 июня 2017, 10:32

Любой предприниматель желает укрыть от налогов свои доходы, только не все решаются на подлог, ведь все данные проверяются.

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Таисия Петрова  •  29 июня 2017, 11:08

Одно дело желание минимизировать налоги используя лазейки законодательства, а здесь простые признаки обманным путём выманить бюджетные средства, которые собраны со всех нас.

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