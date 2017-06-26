Семейная пара пенсионеров погибла в ДТП на трассе Новосибирск - Омск

Пенсионер решил обогнать автомобиль, поэтому выехал на "встречку", где врезался в тягач с прицепом. Семейная пара погибла на месте.

Вчера, 25 июня, в 15:36 в дежурную часть УМВД России по Новосибирской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Новосибирск - Омск. Предварительно стало известно, что 67-летний омич вместе с супругой ехал на "Жигулях" по трассе из Новосибирска в Омск.

В районе 983 км автодороги, совершая обгон, водитель выехал на встречную полосу, где врезался в тягач с прицепом DAF, за рулём которого находился 26-летний житель Челябинской области. В результате ДТП водитель "Жигулей" и его пассажирка скончались на месте от полученных травм. В настоящее время полицейские проводят проверку.