СК проверит, почему 3-летняя омичка разбила голову в детском комплексе
Происшествия  •  19 июня 2017, 14:07, последнее обновление 19 июня 2017, 14:26  •  печать

СК проверит, почему 3-летняя омичка разбила голову в детском комплексе

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По предварительным данным, ребёнок пострадал из-за нарушения правил технического обслуживания оборудования.

В мае этого года полиция передала в Следственный комитет России по Омской области материалы, связанные с тем, что 3-летняя девочка получила травму, когда играла на детском комплексе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Предварительно установлено, что в декабре 2016 года омичка вместе со своей 3-летней дочерью пришла в развлекательный центр, расположенный на улице Гашека, чтобы отметить день рождения девочки. Во время игры на детском комплексе "Лабиринт" ребёнок упал, ударив голову.

По мнению органов следствия, падение девочки было связано с нарушением правил технического обслуживания оборудования. Назначена экспертиза, которая проверит, так ли это. Расследование продолжается.

Теги  •  #игровой комплекс #ребенок #следственный комитет #травма

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  19 июня 2017, 14:38

Родители в первую очередь должны визуально оценить все угрозы и при любых сомнения оградить ребенка от таких комплексов.

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