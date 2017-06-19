СК проверит, почему 3-летняя омичка разбила голову в детском комплексе

В мае этого года полиция передала в Следственный комитет России по Омской области материалы, связанные с тем, что 3-летняя девочка получила травму, когда играла на детском комплексе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Предварительно установлено, что в декабре 2016 года омичка вместе со своей 3-летней дочерью пришла в развлекательный центр, расположенный на улице Гашека, чтобы отметить день рождения девочки. Во время игры на детском комплексе "Лабиринт" ребёнок упал, ударив голову.

По мнению органов следствия, падение девочки было связано с нарушением правил технического обслуживания оборудования. Назначена экспертиза, которая проверит, так ли это. Расследование продолжается.