ИКЕА 1200*90
На трассе в Омской области женщина на иномарке вылетела в кювет и погибла
Происшествия  •   5 июня 2017, 10:16, последнее обновление 5 июня 2017, 10:42  •  печать

На трассе в Омской области женщина на иномарке вылетела в кювет и погибла

Автор:

На автодороге Омск - Русская Поляна произошло смертельное ДТП. Омичка на Nissan опрокинулась в кювет. Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

Сегодня, 5 июня, около половины шестого утра в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступила информация о ДТП на трассе Омск - Русская Поляна. На место аварии выехали полицейские, также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 37-летняя женщина ехала в сторону Омска на Nissan Avenir. В районе 58 км она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП омичка скончалась в больнице от полученных травм, а её пассажирка госпитализирована. Отметим, что водитель автомобиля была лишена прав совсем недавно - с 23 мая этого года. Полиция проводит дальнейшую проверку.

Теги  •  #больница #водитель #ДТП #лишение прав #пассажир

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омская модель стала третьей на конкурсе "Миссис Россия"  •  сегодня, 12:43
В Омске изменилось расписание электричек  •  сегодня, 12:33
Похоронные агенты платили омским медикам за информацию об умерших  •  сегодня, 12:19  •   1
Московский архитектор нашёл в Омске утерянные картины своего прадеда  •  сегодня, 11:54  •   1  •  
Омич избил необычный дорожный знак у ТК "Флагман"  •  сегодня, 11:42  •  
Омских энергетиков оштрафовали за рассылку квитанций позже срока  •  сегодня, 11:07  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400