На трассе в Омской области женщина на иномарке вылетела в кювет и погибла

На автодороге Омск - Русская Поляна произошло смертельное ДТП. Омичка на Nissan опрокинулась в кювет. Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

Сегодня, 5 июня, около половины шестого утра в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступила информация о ДТП на трассе Омск - Русская Поляна. На место аварии выехали полицейские, также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 37-летняя женщина ехала в сторону Омска на Nissan Avenir. В районе 58 км она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП омичка скончалась в больнице от полученных травм, а её пассажирка госпитализирована. Отметим, что водитель автомобиля была лишена прав совсем недавно - с 23 мая этого года. Полиция проводит дальнейшую проверку.