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В Омске на улице Масленникова из окна выпал 20-летний парень
Происшествия  •  30 мая 2017, 06:38, последнее обновление 30 мая 2017, 09:34  •  печать

В Омске на улице Масленникова из окна выпал 20-летний парень

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После падения с большой высоты молодой человек скончался.

Накануне вечером из окна многоквартирного дома на улице Масленникова выпал 20-летний омич. О произошедшем свидетели написали в социальных сетях. В паблике "ЧП Омск" рассказали о том, что для пострадавшего была сразу вызвана машина скорой медицинской помощи.

От полученных травм после падения с большой высоты молодой человек скончался до приезда медиков. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

Теги  •  #скорая помощь #улица Масленникова

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Комментарии
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Николай Каринин  •  30 мая 2017, 09:37

Жаль парня, такой молодой, еще бы жить и жить. Нужно бы хорошо разобраться в причинах трагедии.

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