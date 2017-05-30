В Омске на улице Масленникова из окна выпал 20-летний парень

После падения с большой высоты молодой человек скончался.

Накануне вечером из окна многоквартирного дома на улице Масленникова выпал 20-летний омич. О произошедшем свидетели написали в социальных сетях. В паблике "ЧП Омск" рассказали о том, что для пострадавшего была сразу вызвана машина скорой медицинской помощи.

От полученных травм после падения с большой высоты молодой человек скончался до приезда медиков. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.